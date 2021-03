Vaccini:Malnate,li fa sindaca-infermiera

(ANSA) - MALNATE (VARESE), 23 MAR - "Qui a Malnate abbiamo circa 1300 anziani over 80. Di questi, dai dati forniti da Ats, i vaccinati sono solo 60. Con numeri così bassi quando raggiungeremo l'immunità di gregge?": è questa la domanda che si è posta Irene Bellifemine, sindaco di Malnate, in provincia di Varese, ma anche e soprattutto infermiera dell'ASST Sette Laghi, che ha deciso di mettersi in gioco in prima persona e organizzare una task force di volontari.

"Insieme a medici e volontari - racconta il sindaco, che ha anche scritto una lettera appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Draghi e al governatore Attilio Fontana per chiedere di autorizzare le lezioni all'aperto -, sabato abbiamo organizzato autonomamente una giornata di vaccinazioni a domicilio. In sole 24 ore abbiamo vaccinato 176 persone allettate".

"Dovrebbero darci la possibilità di vaccinare sul territorio anche le altre fasce d'età - aggiunge il primo cittadino - abbiamo dimostrato con i fatti che saremmo più efficienti di Regione Lombardia". Sulla stessa lunghezza d'onda la dottoressa Mariagrazia Merlo, medico di famiglia a Malnate: "Ho ricevuto proprio questa mattina la chiamata di una paziente di più di 90 anni alla quale ancora non è stato somministrato il vaccino.

Devono darci la possibilità di vaccinare a tappeto". (ANSA).