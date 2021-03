Vaccini, Pd: 'Lombardia si faccia affiancare nella campagna'

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - "La richiesta dell'assessora Moratti alle Asst e Ats di farsi carico della convocazione degli anziani over 80 e dei soggetti fragili, in attesa che inizi a funzionare il servizio di Poste per la campagna massiva e l'indicazione della ministra Gelmini di una proposta rivolta alle Regioni per una collaborazione più stretta, una sorta di affiancamento, per la campagna vaccinale sono proposte di buon senso, utili all'ambizioso obiettivo da raggiungere, e sarebbe un errore se un inutile e infondato orgoglio di parte che aleggia in Regione Lombardia impedisse di cogliere questa occasione". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul.

"Cercare e accettare l'aiuto proveniente dalla struttura commissariale può fare la differenza per i cittadini lombardi, e questa è la cosa più importante", aggiunge Pizzul. (ANSA).