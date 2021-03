Uomo travolto da treno nel bresciano, problemi circolazione

(ANSA) - BRESCIA, 23 MAR - Un uomo è morto travolto da un treno all'altezza della stazione di Rezzato, in provincia di Brescia prima delle 12:30. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un suicidio.

La circolazione dei treni ha subito cancellazioni e ritardi.

Il traffico è stato sospeso fra Lonato e Brescia fino alle 14 ed ora ci sono forti rallentamenti. Duecento minuti è il ritardo accumulato finora dal Frecciarossa Venezia-Milano che era atteso per le 13.15 in stazione centrale. (ANSA).