Sci: Brignone campionessa italiana di slalom a Livigno

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Ottavo titolo nazionale per Federica Brignone, il primo nello slalom dopo averne già vinti 4 in gigante, 2 in combinata e 1 in superG. La 30enne dei Carabinieri si è imposta oggi a Livigno fra i "rapid gates". Seconda a metà gara, la valdostana ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda frazione, chiudendo in 1'32″59, con 34 centesimi di vantaggio su Vera Tschurtschenthaler, 23enne del Gsiesertal, e per 67 su Vivien Insam, 23 anni delle Fiamme Oro, al comando a metà gara.

Completano la top five Anita Gulli, quarta a 1″06 e Martina Peterlini, quinta a 1″21.

Secondo scudetto tricolore in carriera per Stefano Gross. Il 35enne portacolori delel Fiamme Gialle, che si era imposto nel 2014 in slalom, ha concesso il bis adistanza di sette anni sulla pista di OLivigno, dove ha concluso le due manches con il tmepo complessivo di 1'29″18, sufficiente per mettersi alle spalle il commilitone Riccardo Tonetti (al terzo podio della carriera dopo il titolo nel 2018 e il secondo posto nel 2015), staccato di 20 centesimi, terza posizione per il lecchese Sala (Fiamme Oro Moena) a 35 centesimi, che coglie il terzo podio nella specialità dopo il successo nel 2017 e il terzo posto nel 2016.

A condividere con lui l'ultimo gradino del podio c'è il favorito della vigilia Alex Vinatzer (Fiamme Gialle), mentre Giuliano Razzoli è finito sesto e Matteo Canins settimo.

Quest'ultimo si è aggiudicato la classifica di giornata relativa al Gran Premio Italia seniores, riservato agli atleti che non fanno parte di squadre nazionale, alle sue spalle Alex Hofer (dodicesimo al traguardo) e Damian Hofer (quindicesimo).

Mercoledì 24 marzo il programma propone la disputa del gigante femminile, poi toccherà alle gare veloci nel fine settimana a Santa Caterina Valfurva. (ANSA).