Salute: i farmaci arrivano in volo con il drone

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - I farmaci arrivano dal cielo, con il drone, grazie a un innovativo progetto che prenderà il via dopo Pasqua e che vede protagoniste le due farmacie di Luigia Priori con sedi a Piadena Drizzona e Isola Dovarese e le società DL Droni di Piadena Drizzona e AP 74 Uav di Castiglione delle Stiviere.

Lo scrive la Provincia di Cremona spiegando che si tratta della prima applicazione pratica di trasporto di merci autorizzata in Italia da Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile. (ANSA).