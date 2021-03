Ryanair: a Orio nuovo aereo e 600 voli settimana per estate

(ANSA) - BERGAMO, 23 MAR - La compagnia lowcost Ryanair ha annunciato oggi nuovi investimenti nella sua base di Orio al Serio (Bergamo), con un aeromobile di base aggiuntivo, oltre 600 voli settimanali e 100 rotte in totale, di cui due nuove per Banja Luka (Bosnia) e Belfast City (Irlanda del Nord). Nel dettaglio, la programmazione di Ryanair da Bergamo per l'estate 2021 prevede 20 aeromobili di base, per 600 posti di lavoro totali, 100 rotte, l'aumento dei voli verso diverse destinazioni tra cui Alghero, Lanzarote, Napoli e Trapani e collegamenti con destinazioni turistiche come Chania, in Grecia, e Maiorca in Spagna, Berlino e Lisbona e collegamenti nazionali con Catania e Napoli. (ANSA).