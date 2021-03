Pasqua: Colombe chef Mainardi per Comunità Lautari

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - La Comunità Lautari, che si occupa del recupero delle dipendenze di circa 200 ragazzi nelle sedi di Pozzolengo (Brescia), Como, Pordenone, Firenze e Roma, ha lanciato una iniziativa di solidarietà legata alla Pasqua. La cooperativa, che non riceve fondi statali o dalle famiglie, ha stretto una collaborazione con lo chef Andrea Mainardi chiedendogli di realizzare delle colombe pasquali per una vendita solidale il cui ricavato sarà devoluto per sostenere le attività a favore dei giovani. Una scelta dovuta anche al fatto che il covid ha ridotto di molto la possibilità di autofinanziarsi.

"Visto il periodo difficile che viviamo da un anno e che tutti abbiamo dovuto imparare a reinventarci - sottolinea Mainardi - da qualche tempo stavo pensando di unire le mie competenze al sociale. Parlando con Andrea Bonomelli, presidente della Comunità, che conosco da tempo, è nata l'idea delle colombe. Così ho aderito con entusiasmo per sostenere il progetto che aiuta una realtà dedita al sociale come sua prima missione, che reintegra i ragazzi con un passato complicato". Da qui è nato il progetto della colomba Mainardi Backery per la Comunità Lautari.

"Io e Andrea Mainardi ci siamo conosciuti qualche anno fa durante per un evento che avevo organizzato - spiega Bonomelli -. In quella circostanza aveva conosciuto da vicino la nostra realtà e da subito si era dimostrato una persona molto sensibile. Come tutti anche noi abbiamo risentito di questo lungo periodo di pandemia, soprattutto dal punto di vista economico, e siccome la nostra realtà da sempre si autogestisce in modo da non pesare sulle famiglie dei ragazzi, non potendo organizzare durante le chiusure iniziative di informazione e prevenzione per la raccolta fondi, cerchiamo di creare sempre nuovi progetti che ci aiutino a sostenerci". (ANSA).