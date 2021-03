Milan: Brahim Diaz, scudetto? Vinciamo le gare che restano

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - "Raggiungere l'Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve vincere le restanti partite": è l'obiettivo del Milan raccontato da Brahim Diaz - convocato dalla Spagna Under 21, in un'intervista a Radio Marca.

I ll Milan, ora lontano sei punti dai nerazzurri ma con una partita in più, proverà a mettere i bastoni tra le ruote all'Inter, pur concentrandosi sulla corsa alla Champions League, vero obiettivo della società rossonera. "Abbiamo fatto una squadra che unisce i giovani all'esperienza. Continuiamo così per raggiungere obiettivi e lottare per la Serie A", spiega Brahim Diaz che sottolinea l'apporto di Zlatan Ibrahimovic in un gruppo così giovane. "Il legame con Ibra è fenomenale, ti prende il massimo e tira fuori il meglio di te. Averlo nello spogliatoio è un onore. Mi piace la pressione e conosciamo già il club che è il Milan. Sono molto felice di indossare la loro maglia e farò del mio meglio". (ANSA).