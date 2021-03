Lombardia: 100mila euro a polizie locali

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Regione Lombardia ha stanziato 100 mila euro per indennizzare, nei casi di infortunio temporaneo, gli operatori di Polizia locale durante lo svolgimento del servizio. "Gli operatori di Polizia locale e i loro familiari potevano già beneficiare del riconoscimento di un indennizzo nei casi di decesso o danni permanenti. Adesso potranno beneficiare del'indennizzo anche per un infortunio temporaneo, come, ad esempio un'aggressione" spiega l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. (ANSA).