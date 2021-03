Covid: in Lombardia 3.643 nuovi positivi e 99 morti

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Con 47.175 tamponi effettuati, sono 3.643 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo al 7,7% (ieri 9,6%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+14, 836) e anche negli altri reparti (+213, 7.165).

I decessi sono 99 per un totale complessivo di 29.975 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 907 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 374 a Milano città, 512 a Varese, 510 a Brescia, 370 a Como, 283 a Mantova, 263 a Monza e Brianza, 203 a Pavia, 200 a Bergamo,160 a Cremona, 62 a Lecco e 25 a Sondrio. (ANSA).