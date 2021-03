Nutripiatto 2021,ricette regionali a misura bambino

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Le ricette regionali più famose d'Italia diventano a misura di bambino con l'edizione 2021 di Nutripiatto, l'iniziativa promossa da Nestlé. Il nuovo ricettario 2021 del Nutripiatto, ispirato alle ricette della tradizione italiana e scaricabile gratuitamente sul sito www.nutripiatto.nestle.it, punta al coinvolgimento dei bambini nella preparazione dei cibi, proponendo curiosità e cenni storici sulle proposte presentate, affinché la loro conoscenza possa diventare una buon incentivo quotidiano a cucinare e mangiare bene.

Uno studio del Nestlé Research ha dimostrato, infatti, che quando i bambini vengono coinvolti attivamente nella preparazione dei pasti assumono una maggiore quantità di verdure e mangiano in maniera più equilibrata. Il progetto del Nutripiatto si focalizza sulla corretta porzionatura degli alimenti nei pasti principali attraverso un piatto "intelligente" sagomato con le varie categorie di nutrienti e su ricette pensate per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei bambini. Il nuovo ricettario nasce per permettere ai bambini di gustare e conoscere alcune ricette della nostra tradizione, rivisitate con porzioni a loro misura, per promuovere uno stile alimentare sano basato sul modello Mediterraneo. Per accompagnare nel Nutri-itinerario il Nutripiatto 2021, Nestlé ha collaborato con alcuni influencer, come Marco Bianchi che ha preparato le trofie al pesto: "è proprio cucinando insieme, giocando e divertendosi, che i bambini imparano le buone abitudini alimentari, scoprono alimenti nuovi e si abituano a costruire pasti perfettamente bilanciati", ha spiegato. (ANSA).