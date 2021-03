Ibrahimovic: "Ottimista sul rinnovo con il Milan"

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - "Rinnovo? Sono ottimista. Una giornata senza i giocatori del Milan è come una giornata senza i miei figli. Questa è la relazione che abbiamo creato. È come se fossimo seduti in una stanza e tutti stessero aspettando che Zlatan venga a dirci cosa fare, io voglio farne parte". Così Zlatan Ibrahimovic parla del proprio futuro in rossonero, durante la conferenza stampa con la Nazionale svedese.

"Mi piace il progetto che sta portando avanti il Milan in questo momento. Non è la stessa squadra di 10 anni fa, quando compravano giocatori di livello mondiale", spiega l'attaccante che ieri, contro la Fiorentina, è tornato titolare, sbloccando la partita. (ANSA).