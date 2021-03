Covid: in Lombardia aumentano ricoveri, 77 decessi

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Con 21.732 tamponi effettuati sono 2.105 i casi positivi registrati in Lombardia, una percentuale quindi del 9,6.

Aumenta pur leggermente il numero di ricoverati: sono 822 in terapia intensiva, 16 più di ieri, e 6.952 negli altri reparti (+26). Sono 77 i decessi, che portano il totale a 29.876.

Fra le Province, sono 691 i casi a Milano, di cui 267 in città; 374 a Brescia, 262 a Monza, 217 a Bergamo, 130 a Varese, 88 a Lecco, 77 a Cremona, 71 a Como, 66 a Pavia. 45 a Sondrio, 19 a Lodi e 14 a Mantova. (ANSA).