COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - "A fine mese le scorte a disposizione di Regione Lombardia saranno esaurite, avendo completato il numero di quelle a disposizione": il presidente della Regione Attilio Fontana lo ha sottolineato durante la conferenza stampa in cui ha annunciato di aver chiesto di dimettersi ai membri del cda di Aria, la società regionale che gestisce le prenotazioni delle vaccinazioni, al centro delle polemiche per i disguidi che sono accaduti, per creare la figura di un amministratore unico, ovvero l'attuale dg Lorenzo Gubian.

"Il totale delle vaccinazioni in Lombardia - ha ricordato Fontana - è di 1.231.413 dosi utilizzate, quelle somministrate agli over 80 sono 322.568, oltre a 60mila nelle Rsa. Quindi la percentuale di chi ha ricevuto una dose, tra gli over 80 che hanno aderito, supera di gran lunga il 50%, in linea con ciò che accade nel resto del Paese. Da noi nel weekend sono state inoculate un quarto delle vaccinazioni del Paese".

A denunciare ulteriori disguidi nelle vaccinazioni è stato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che ha postato una foto di anziani in fila a Bollate, nel Milanese. Mentre il segretario della Lega Matteo Salvini ha detto di aspettarsi "segnali positivi" anche perché la prossima settimana per le prenotazioni entrerà in campo la piattaforma di Poste Italiane. E i Comuni, attraverso Anci Lombardia, hanno chiesto di essere coinvolti.

Nel frattempo, continuano a crescere anche se pur leggermente i ricoveri per Coronavirus in Lombardia, dove ci sono 822 pazienti in terapia intensiva (cioè 16 più di ieri) e 6.922 negli altri reparti Covid, in aumento di 26. In tutto i nuovi positivi registrati sono 2.105, ovvero il 9,6% dei 21.732 tamponi eseguiti. Sono 77 i decessi, che portano il totale a 29.876.

Fra le province, sono 691 i casi a Milano, di cui 267 in città, 374 a Brescia, 262 a Monza, 217 a Bergamo, 130 a Varese, 88 a Lecco, 77 a Cremona, 71 a Como, 66 a Pavia. 45 a Sondrio, 19 a Lodi e 14 a Mantova. (ANSA).