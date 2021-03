Covid: focolaio in Tribunale a Monza, sospese udienze penali

(ANSA) - MONZA, 22 MAR - Udienze penali sospese oggi e domani in Tribunale a Monza, a causa di un piccolo focolaio Covid negli uffici amministrativi. Lo ha reso noto la Camera Penale di Monza, alla luce di alcuni casi di positività tra il personale delle cancellerie penali.

"Tutta la Sezione Dibattimento sarà sottoposta ad accertamenti specifici e, nei prossimi giorni, tutti i locali saranno oggetto di accurata sanificazione", si legge in una nota a firma del presidente Vittorio Sala, "pertanto non verranno celebrate le udienze dei giorni 22 e 23 marzo, sia in Corte d'Assise che in Tribunale, sia in composizione Monocratica che Collegiale".

I rinvii, è specificato nella nota, verranno notificati senza la necessità di recarsi presso gli uffici giudiziari, mentre relativamente alle udienze per direttissima, è a disposizione un Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. (ANSA).