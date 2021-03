Covid: agriturismi potranno fare 'servizio mensa'

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Gli agriturismi potranno svolgere il 'servizio di mensa' durante il periodo dell'emergenza sanitaria. L'attività potrà essere svolta dalle aziende già titolate alla somministrazione di alimenti e bevande, in seguito a una preventiva comunicazione al comune.

"Sono 1.688 - ha dichiarato l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Fabio Rolfi - gli agriturismi attivi in Lombardia. Si tratta di uno dei comparti più colpiti dagli effetti economici della pandemia. Per effettuare il servizio mensa sarà necessario stipulare contratti o convenzioni di somministrazione con le ditte e i pasti dovranno essere erogati in via esclusiva ai dipendenti delle stesse". Dovranno essere riportati per iscritto, in un apposito elenco, i nominativi dei lavoratori che usufruiscono del servizio.

I contratti stipulati con le ditte dovranno essere esibiti alle Forze dell'ordine in caso di controllo, unitamente all'elenco dei nominativi dei dipendenti che usufruiranno del servizio. "Si tratta di luoghi - ha sottolineato l'assessore - con spazi adeguati, che possono offrire il servizio in totale sicurezza. Avevamo chiesto un chiarimento alla Prefettura in merito all'interpretazione della norma ed è arrivata la precisazione definitiva". (ANSA).