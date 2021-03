Acqua: Sanpellegrino, risparmiati 234mln litri in 3 anni

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Progetti orientati alla riduzione, al riutilizzo e al riciclo dell'acqua impiegata in tutte le attività produttive. Nella Giornata mondiale dedicata all'acqua Sanpellegrino "rafforza l'impegno nella gestione sostenibile delle risorse idriche - si legge in una nota - che negli ultimi tre anni ha permesso al gruppo di risparmiare 234 milioni di litri di acqua, riducendo anche il consumo medio per litro di acqua imbottigliato che equivale a 1,60 litri, contro gli 1,70 litri (comprensivi del litro imbottigliato) registrati nel 2018".

Sanpellegrino celebra il World Water Day annunciando anche il conseguimento della certificazione Aws (Alliance for Water Stewardship) per lo stabilimento di Ruspino dove viene imbottigliata la celebre acqua minerale S.Pellegrino, simbolo del made in Italy sulle tavole di tutto il mondo. Il sito produttivo bergamasco nell'ultimo anno ha risparmiato oltre 133 milioni di litri di acqua nei processi produttivi. Il Gruppo Sanpellegrino ha avviato anche l'iter certificativo dello stabilimento di Acqua Panna a Scarperia (FI) previsto per il 2021.

Nel 2022 verrà certificato il sito produttivo di Levissima a Cepina Valdisotto (SO) e nel 2023 quello di San Giorgio in Bosco (PD). "L'acqua è una risorsa preziosa che siamo costantemente impegnati a proteggere per le generazioni presenti e future. - ha detto Stefano Marini, ad di Sanpellegrino - Una priorità assoluta per Sanpellegrino che è da sempre impegnata nella tutela delle fonti e degli ambienti circostanti, nella riduzione dell'impatto ambientale nei processi produttivi e nello sviluppo di attività educative per promuovere la conoscenza e il rispetto di questo elemento naturale". (ANSA).