Serie A: Fiorentina-Milan 2-3

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Il Milan ha battuto la Fiorentina 3-2 al Franchi in un posticipo della 28/a giornata di Serie A.

Una vittoria importante per il morale dopo il ko col Manchester United e anche per la classifica in chiave Champions. Avanti con Ibrahimovic già al 9', i rossoneri sono stati raggiunti al 17' da Pulgar, su splendida punizione, e poi superati dalla Viola con una rete di Ribery al 6' st. Al 12' gara di nuovo in equilibrio per la rete di Diaz, seguita al 27' da quella decisiva realizzata da Calhanoglu. Il Milan ha ora 59 punti, la Fiorentina 29, in zona non ancora tranquilla, (ANSA).