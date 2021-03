In tangenziale contromano, bloccato 58enne ubriaco

(ANSA) - LODI, 21 MAR - La polizia di Lodi è riuscita a bloccare, dopo le 3 di notte, un automobilista che procedeva contromano lungo la tangenziale di Lodi, fortunatamente senza provocare alcun incidente. Una volta fermato l'uomo, un operaio ecuadoregno incensurato di 58 anni alla guida di una Fiat Grande Punto, è risultato essere ubriaco con il tasso 5 volte oltre il consentito.

Per sicurezza gli agenti, nel corso dell'operazione, hanno anche chiuso la carreggiata sulla quale procedeva. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e anche sanzionato per essere in giro di notte senza valido motivo date le attuali norme anti-covid. (ANSA).