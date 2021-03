Atletica: Cross; Kiplimo vince Campaccio, Faniel è 4/o

(ANSA) - SAN GIORGIO SU LEGNANO, 21 MAR - È ancora l'Africa a dominare nella 64/a edizione del Campaccio Cross Country, prima delle tre tappe del 2021 per il circuito mondiale World Athletics Cross Country Permit e che segna il ritorno di una corsa campestre nel calendario internazionale. Sui prati di San Giorgio su Legnano esultano Jacob Kiplimo, campione mondiale di mezza maratona, e al femminile l'etiope Tsehay Gemechu.

Il ventenne fuoriclasse ugandese sferra l'attacco risolutivo all'ottavo dei dieci chilometri, poi inciampa e cade, però si rialza e allunga di nuovo, rallentando sul traguardo e vincendo a braccia alzate in 29:07 davanti all'etiope Nibret Melak (29:10) e all'altro ugandese Oscar Chelimo (29:14). Pregevole il quarto posto del poliziotto azzurro Eyob Faniel che in volata con 29:53 riesce a precedere l'etiope Mogos Tuemay, leader nella scorsa edizione ma stavolta quinto in 29:55. Un'altra bella prova del vicentino, a tre settimane dal record italiano nella mezza maratona e in attesa della Cinque Mulini di domenica prossima a San Vittore Olona, sul cammino di preparazione per la maratona olimpica. "Era da tre anni che non correvo un cross - le parole di Faniel - e questa manifestazione è un segnale piacevole di ripartenza". Intanto per il terzo anno consecutivo nel Campaccio un azzurro finisce ai piedi del podio: Yeman Crippa - che nel frattempo ha rinunciato alla Cinque Mulini del 28 marzo - era stato quarto nel 2019 e nel 2020. (ANSA).