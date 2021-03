Violenza donne: botte e abusi sessuali su compagna, preso

(ANSA) - MONZA, 20 MAR - Un uomo di 28 anni, di origini dominicane, è stato arrestato dai carabinieri a Brugherio (Monza), con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale ai danni della giovane compagna.

A quanto emerso l'uomo, non appena iniziata la convivenza con una connazionale di poco più giovane, nel dicembre del 2020, è divenuto via via più aggressivo e possessivo, insultandola e aggredendola con ogni pretesto anche in pubblico, accusandola di averlo tradito, per altro senza alcun motivo.

Se lei si ribellava, reagiva picchiandola ferocemente e in più di un'occasione abusando sessualmente di lei, fin quando la giovane ha trovato il coraggio di denunciarlo. A seguito delle indagini dei carabinieri, attivato il Codice Rosso, il gip di Monza ha emesso per il 28 enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I carabinieri lo hanno prelevato a casa di un'altra donna dalla quale si era trasferito dopo la denuncia della ex compagna. (ANSA).