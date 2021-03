Recovery: Sala, evitare che mafie mettano mani su fondi

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "I fondi" per la ripresa "arriveranno anche a Milano, ne arriveranno penso di significativi grazie al Recovery Plan e stiamo cercando di indirizzarli verso progetti e imprese sane, bisogna evitare che le mafie mettano le mani su queste risorse". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo intervento in occasione delle celebrazioni per la XXVI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzate in piazza della Scala, dal Comune di Milano, da Avviso Pubblico e dal coordinamento milanese di Libera.

Quella contro la mafia "è una battaglia che non si vince da soli, dobbiamo stare tutti dalla stessa parte e rinnovare il no ai ricatti, alle indifferenze, alle ingiustizie - ha concluso -, lo dobbiamo a chi ha pagato con la vita negli scorsi anni, farlo è un gesto di dignità nei confronti delle vittime e un gesto di denuncia". (ANSA).