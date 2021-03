Pirlo: 'Inter fortunata, nazionali restano a casa'

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - "Capita in un momento positivo perché potranno recuperare durante la sosta e potranno lavorare senza giocatori in nazionale: sono stati fortunati": Andrea Pirlo commenta così la situazione dell'Inter, che non potrà disputare la gara di campionato contro il Sassuolo a causa dei numerosi positivi al Covid. "Siamo stati informati della notizia del rinvio e l'abbiamo accettato come abbiamo sempre fatto - ha aggiunto il tecnico della Juventus - noi e altri abbiamo giocato con dei malati, sono state fatte cose diverse in questo caso perché è intervenuta l'Asl". (ANSA).