Lite in stabile abbandonato a Milano, tre feriti

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Tre persone sono rimaste ferite a colpi d'arma da taglio in una lite scoppiata nella notte in uno stabile disabitato in via Molise, a Milano, in cui avevano trovato rifugio dei senza tetto.

Il più grave è un uomo di 30 anni con ferite da taglio al capo e al volto. E' stato portato all'ospedale Policlinico ma non è in pericolo di vita. Altri due, di 24 e 25 anni sono ricoverati in ospedale con ferite varie al capo e alle braccia.

Si tratta di tre nordafricani. Sul posto i militari hanno trovato un altro immigrato il quale ha raccontato che, all'origine del ferimento, vi sarebbe stato un tentativo di rapina da parte di cinque connazionali.

I militari della Compagnia Milano Porta Monforte, coadiuvati dal personale di rinforzo del 3° Reggimento "Lombardia", hanno identificato 33 cittadini extracomunitari presenti all'interno dello stabile di Viale Molise. (ANSA).