Garlasco, mamma Chiara: 'Speriamo che ora sia davvero finita'

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Dopo tanti anni speriamo che adesso sia davvero finita". E' quel che si limita a dire Rita Poggi sulla decisione di ieri della Cassazione che ha rigettato la richiesta di Alberto Stasi di revisione del processo in cui è stato condannato definitivamente per l'omicidio di sua figlia Chiara, uccisa nell'agosto del 2007 a Garlasco. Mamma Rita, raggiunta al telefono, ripete quello che aveva già affermato un anno fa quando la Corte d'Appello di Brescia aveva bocciato per prima l'istanza di riaprire il caso proposta dall'avv. Laura Panciroli, il nuovo difensore dell'ex studente Bocconiano ora il cella a Bollate per espiare la pena. Per la famiglia Poggi ogni volta che la vicenda ritorna in un 'aula giudiziaria è sempre un po' come riaprire una "ferita" che mai si potrà rimarginare.

(ANSA).