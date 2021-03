Ambulanti multati, studenti organizzano raccolta fondi

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Non possiamo che rispondere a livello studentesco con l'arma più forte che abbiamo: la solidarietà! Abbiamo deciso quindi di aprire una raccolta fondi a sostegno di questi ragazzi, con cui pagheremo le multe a chi le ha subite e ricompreremo i materiali a chi se li è visti sequestrare": è quanto scrive un gruppo di studenti dell'università Statale di Milano che ha promosso una raccolta fondi su internet a sostegno di alcuni venditori ambulanti.

Secondo quanto riferito dagli studenti, nei giorni scorsi, la Polizia Locale ha fermato un venditore ambulante davanti alla sede di via Festa del Perdono dell'ateneo milanese e gli ha dato una multa di 3.000 euro, oltre ad avergli sequestrato la merce.

Lo stesso è accaduto ad altri venditori a cui è stata ritirata la merce e distrutte le scatole che la contenevano, senza essere multati.

"L'amministrazione di centro-sinistra - scrivono gli studenti - guidata da Sala decide quindi, proprio con la Polizia Locale (organo di difesa più vicino alle decisioni del sindaco), che il problema in questo momento per i cittadini di Milano e gli studenti e le studentesse della Statale siano un paio di ragazzi che per mangiare vendono accendini o fazzoletti".

Si tratta per gli studenti di "un gravissimo caso di repressione economica ed emarginazione sociale" e per questo hanno deciso di raccogliere dei soldi da destinare ai venditori ambulanti fermati: "Episodi del genere - concludono - non saranno mai tollerati né davanti all'università né altrove, la giunta Sala metta fine a questo spettacolo indegno o saranno le studentesse e gli studenti a doverlo fare". (ANSA).