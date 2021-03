Un Dante per bambini da BAM e Kasa dei Libri

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Chi ha detto che Dante sia un autore solo per adulti? In occasione dell'anniversario dantesco 2021, BAM e Kasa dei Libri propongono un'attività a tema, a misura di bambino e fuori dai classici percorsi sull'autore. Non il solito Dante: l'attività digitale prenderà infatti avvio non dalla Commedia, ma dal sonetto "Guido, i'vorrei che tu Lapo ed io" per accompagnare i più piccoli alla scoperta del sommo poeta sullo sfondo dell'ormai familiare paesaggio offerto dal Parco Biblioteca degli Alberi di Milano.

L'attività (adatta ai bambini dai 6 agli 11 anni) sarà scaricabile gratuitamente online dal sito web bam.milano.it a partire dal 25 marzo. (ANSA).