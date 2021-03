Sanità: al Buzzi di Milano nasce centro per leucodistrofie

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Nonostante le difficoltà create dalla pandemia, è nato presso l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano il Centro Ospedaliero per l'Assistenza e la cura delle Leucodistrofie e delle condizioni Associate (COALA), dedicato alla diagnosi e al trattamento dei pazienti affetti da malattie ereditarie della sostanza bianca Cerebrale (Leucodistrofie e Leucoencefalopatie Genetiche).

Il Centro, coordinato dal Dottor Davide Tonduti, fa parte dell'Unità Operativa Complessa di Neurologia Pediatrica e del Dipartimento di Pediatria.

Lo rende noto OBM Onlus, che ha deciso di sostenere il Centro Coala, con il suo progetto di accoglienza OBM HOME.

L'associazione si occupa infatti dell'organizzazione e dell'accompagnamento dei bimbi-pazienti e delle loro famiglie alle visite concordate e mette loro a disposizione Obm Home, dove il bambino può attendere le visite con i suoi familiari in un ambiente piacevole ed accogliente. OBM Onlus ha anche sviluppato una collaborazione strategica con OpenDot, per uno strumento riabilitativo portatile dedicato ai bambini che necessitano di terapie neuro-psicomotorie. E' nata così "La borsa magica di Nini", una palestra riabilitativa portatile su misura delle esigenze dei pazienti in età pediatrica affetti da disabilità complessa. Il progetto prosegue con la preparazione della sala d'attesa Montessoriana attrezzata con una libreria che permette ai bambini di vedere i libri già dalla copertina e l'installazione di due pannelli "Eduframe" per il training psicomotorio. (ANSA).