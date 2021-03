Ippica: al via restauro della tribuna secondaria a San Siro

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - La tribuna secondaria dell'Ippodromo Snai San Siro potrà tornare, da settembre, ad accogliere il pubblico. Sono iniziati infatti i lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021.

"La riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del nostro piano di valorizzazione di questo magnifico impianto - le parole di Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre più al centro della città", conclude l'ad di Snaitech.

Prosegue così il progetto di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro, che ha recentemente festeggiato il suo centenario e che nelle ultime cinque stagioni ha registrato oltre 800.000 accessi per tutti gli eventi. La tribuna secondaria, costruita nel 1920 come il resto dell'impianto e che una volta era la tribuna più popolare dell'ippodromo (nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o in quella principale), ha una capienza di circa 2.000 posti: i lavori saranno finalizzati al restauro della struttura e al ripristino della sua agibilità. Non solo ippica, però, perché in futuro sarà inoltre possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività sportive come tennis, beach volley o basket. (ANSA).