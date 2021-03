Gran Galà Aic, Cristiano Ronaldo miglior giocatore

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Cristiano Ronaldo miglior giocatore della passata stagione: all'attaccante della Juventus va il Premio Gran Galà del Calcio Aic. "Sono fortunato e contento, ringrazio i miei compagni - le parole del portoghese - e tutti i calciatori che mi hanno votato. La costanza, la fiducia nei propri mezzi, il duro lavoro e la passione sono il segreto per divertirsi con il calcio. Sono motivato e servono tutti questi ingredienti per giocare a questo livello anche fino a quarant'anni". Ronaldo fa parte anche del miglior undici 2019-2020. "E' stato un anno strano - ricorda Cr7 - che nessuno sperava di passare ma è stato un anno buono a livello personale e collettivo. Abbiamo iniziato a giocare in stadi senza tifosi ma abbiamo vinto il campionato, la Champions ci è sfuggita ma il calcio è così". (ANSA).