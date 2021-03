Giornata mafie: ricordo sacerdoti uccisi

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - In occasione della 'Giornata regionale per l'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime', la Commissione speciale Antimafia del Consiglio Regionale della Lombardia, ha organizzato un momento di riflessione, confronto e commemorazione online, dedicato quest'anno ai sacerdoti vittime delle mafie.

"Impegno e ricordo, uno non può esserci senza l'altro - ha commentato il vice presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Carlo Borghetti, aprendo l'evento -. La memoria è fondamentale per un impegno il più informato possibile. Avere poi come quest'anno, dei sacerdoti come testimoni, per noi è un'emozione ulteriore, soprattutto se pensiamo alle vittime che la Chiesa ha dovuto pagare alle mafie e ai tanti religiosi ancora oggi in prima fila in questa lotta".

A sottolineare l'importanza della scuola nella lotta alla mafia, gli assessori regionali all'Istruzione, Fabrizio Sala, alla Sicurezza, Riccardo De Corato e alla Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli. "Sentirsi partecipi alla lotta alla mafia è partecipare ad un valore comune. La scuola è fondamentale per rendere i giovani partecipi alla vita dello stato e ai suoi valori" ha spiegato Sala, mentre per De Corato, "queste giornate servono soprattutto agli studenti per trasmettere loro il valore della legalità. La cultura della legalità non è materia di studio, ma un modo di vivere che deve permeare ognuno di noi già da bambino". "Le mafie attirano soprattutto i ragazzi per sfruttarli - ha detto invece l'assessore Rizzoli -. È importante quindi metterli in guardia e spingerli a seguire grandi esempi come quello dei sacerdoti che hanno dato la vita per legalità, giustizia e amore". Monica Forte, presidente della Commissione Antimafia del Consiglio Regionale, oltre a ricordare tutte le iniziative messe in campo in occasione della Settimana della Legalità da Regione Lombardia, a partire dalla mostra 'LenzuoliamoMilano', ha spiegato che "oggi la mafia non è più solo sanguinaria, ma politica, economica e finanziaria", e che serve un fronte compatto di tutte le forze istituzionali, politiche, religiose e del mondo della scuola per combatterla.

