COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Con 64.999 tamponi effettuati, sono 5.518 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività stabile all'8,4% (ieri 8,6%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+2, 788) e negli altri reparti (+52, 6.796). I decessi sono 80 per un totale complessivo 29.631 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, è sempre la Città metropolitana di Milano la più colpita con 1.471 nuovi casi, di cui 543 a Milano città, seguita da Brescia (909) e Monza (610).

Intanto sono ripartite da oggi le somministrazioni del vaccino AstraZeneca al Policlinico di Milano, a un ritmo di 2 mila iniezioni al giorno, e agli insegnanti e al personale scolastico da parte dell'Ospedale San Giuseppe al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia. Al Policlinico si aggiungeranno circa 500 dosi al giorno per recuperare in poco tempo le oltre 7 mila somministrazioni mancate a causa dello stop in via precauzionale. Il Padiglione del Policlinico in Fiera è già operativo ed entro stasera è prevista la vaccinazione delle prime 800 persone.

È invece una fake news quella comparsa oggi su alcuni social network e in alcuni siti internet, relativa alla presunta apertura delle prenotazioni per il vaccino anti-Covid per la fascia d'età compresa tra i 60 e i 79 anni il Lombardia. "Si tratta di una comunicazione ingannevole, che non corrisponde al vero" ha fatto sapere Regione Lombardia. "Non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per tutte le categorie attualmente non comprese nella programmazione del Ministero della Salute, lo comunicheremo su tutti i canali ufficiali della Regione Lombardia".

Infine, nuovo caso Covid per l'Inter: dai tamponi effettuati ieri è emersa la positività di un altro membro del gruppo squadra. La società nerazzurra non ha specificato se si tratti di un calciatore o di un componente dello staff. (ANSA).