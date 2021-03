Covid: consorzio Grana Padana dona 1,2 mln euro formaggio

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Il Consorzio di Tutela del Grana Padano per Pasqua donerà 130 mila kg di formaggio Grana Padano DOP, per un valore indicativo di circa 1,2 milioni di euro, a una rete di Onlus che si occupano di sostegno alla persona e alla famiglia attive nel territorio di produzione. Lo annuncia Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano.

"Questa azione continua l'impegno sociale a favore della collettività da parte del Consorzio Grana Padano, per andare incontro alle nuove fragilità causate da questa grave crisi sanitaria - dice Berni - sperando che in futuro tali gesti di generosità non abbiano più necessità di essere attivati e che le persone più fragili possano ritrovare lavoro e risorse utili al proprio sostentamento". (ANSA).