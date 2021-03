AstraZeneca: riprende vaccinazione a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Dopo il parere favorevole espresso da EMA, riprende oggi alle 15 la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli insegnanti e al personale scolastico in tutti i punti vaccinali della Lombardia, a partire dall'Ospedale San Giuseppe - Gruppo MultiMedica presso lo Spazio Olona del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia. Le due strutture hanno ricevuto l'autorizzazione da Regione Lombardia per l'esecuzione gratuita delle vaccinazioni anti-Covid.

È possibile - viene spiegato nella nota - somministrare 500 vaccinazioni al giorno, con la disponibilità ad aumentare il numero secondo le indicazioni della ATS Città Metropolitana.

L'erogazione del vaccino nello Spazio Olona si terrà dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.20.

Per accedere alla campagna vaccinale , gli insegnanti e il personale scolastico dovranno registrare la propria adesione sul portale https://vaccinazionicovid.servizirl.it/ oppure in farmacia o dal proprio medico di famiglia. In un secondo momento, il Servizio Sanitario Regionale contatterà direttamente i cittadini per comunicare giorno, ora e sede presso cui recarsi. Ripartono le somministrazioni del vaccino AstraZeneca anche al Policlinico di Milano a un ritmo di 2 mila iniezioni al giorno. A queste - si legge nella nota del Policlinico - si aggiungeranno circa 500 dosi al giorno per recuperare in poco tempo le oltre 7 mila somministrazioni mancate a causa dello stop in via precauzionale. Il Padiglione del Policlinico in Fiera è operativo già da oggi, ed entro stasera è prevista la vaccinazione delle prime 800 persone.