AstraZeneca: lunga fila a Milano per ripresa vaccinazioni

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Dopo il via libera di Ema, sono ripartite anche nella sede del Museo della scienza di Milano le vaccinazioni con AstraZeneca di insegnanti e personale scolastico da parte dell'Ospedale San Giuseppe - Gruppo MultiMedica. Prima delle 15, orario in cui sono riprese le inoculazioni, una lunga di fila di persone era già schierata fuori dalla sede predisposta per ricevere il vaccino.

Si tratta di persone che avevano già l'appuntamento per questo pomeriggio ma, tra di loro, molti sperano invece di recuperare l'appuntamento che gli era stato fissato al mattino. Per quanto riguarda le eventuali disdette di persone che non se la sentono di farsi vaccinare con AstraZeneca, "nei giorni precedenti il ritiro del vaccino avevamo una disdetta fisiologica del 6-8% in meno di gente che si presentava. Oggi vediamo, ma a giudicare dalla gente che abbiamo visto fuori, le persone preferiscono vaccinarsi", ha spiegato Elisabetta Calabretto, responsabile servizio farmacia ospedaliera Multimedica.

"Ricominciamo con la buona volontà, Regione Lombardia ci sta chiedendo di fare qualcosa di più e noi mettiamo in campo tutte le risorse - ha detto Calabretto -. Cercheremo con delle sedute aggiuntive di recuperare il ritardo. Faremo delle sedute in più, allungheremo gli orari o faremo i vaccini il sabato e domenica per cercare di recuperare il tempo perso". (ANSA).