Ambiente: con Forestami piantati oltre 18mila nuovi alberi

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Ha l'obiettivo finale di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 il progetto Forestami, che da novembre ha raccolto 633.826 euro grazie al supporto di 73.385 cittadini e 45 aziende che saranno, in parte, usati già nelle prossime settimane per piantare 18.410 alberi e arbusti (che si aggiungono ai 281.160 già piantati) su 13 ettari di terreni tra i comuni di Milano (Parco Andrea Campagna e Parco dei Fontanili), Trezzano, Melzo, Paullo, Gaggiano e Vimodrone.

"Forestami - dichiara Fabio Terragni, Project Manager del progetto di forestazione urbana sul territorio della Città metropolitana di Milano, basato su una ricerca del Politecnico di Milano e promosso tra gli altri da Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia-ERSAF - sta crescendo grazie alla capacità di fare rete non solo con le realtà attive sul territorio ma anche con le più avanzate esperienze internazionali di forestazione urbana studiate e analizzate, tra le altre cose, dal Comitato Scientifico, presieduto da Stefano Boeri e dal team di ricerca del Politecnico di Milano".

Per accelerare ulteriormente la forestazione urbana, Città Metropolitana di Milano insieme a Forestami la scorsa settimana ha richiesto, grazie al Bando Costa, oltre 2 milioni di euro di finanziamenti per realizzare 5 nuovi progetti su 22 ettari di terreni che, se sommati ai 13 ettari oggetto di piantumazione nelle prossime settimane, porterebbero alla forestazione di un'area complessiva comparabile, per dimensione, al Parco Sempione di Milano. (ANSA).