Accusato di abusi sulla figlia, assolto dopo 5 anni a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Era accusato di abusi sessuali sulla figlia che all'epoca, nel 2016, aveva 15 anni, ma a 5 anni di distanza dai fatti contestati e dopo oltre tre anni di procedimento penale, l'uomo, 58 anni, è stato assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste" dalla nona sezione penale del Tribunale di Milano. Il collegio presieduto da Mariolina Panasiti ha accolto la linea della difesa, rappresentata dall'avvocato Francesco Miraglia, e ha cancellato l'accusa di violenza sessuale che era stata contestata dal pm Gianfranco Gallo, che aveva chiesto il rinvio a giudizio nel settembre 2018.

"Una storia dolorosa e assurda, che ha due vittime innocenti", spiega l'avvocato Francesco Miraglia. "Da una parte c'è un uomo che per tre lunghi anni ha subito l'onta dell'accusa di aver abusato della figlia: accuse del tutto infondate - ha aggiunto -. Dall'altra, c'è la figlia, una ragazza oggi ventenne, che i Servizi sociali hanno allontanato dalla famiglia, ma che le istituzioni non hanno saputo aiutare: è stata spostata di comunità in comunità, ha subito diversi trattamenti sanitari obbligatori e ora, a quanto è stato riferito ai genitori, è talmente imbottita di psicofarmaci da risultare irriconoscibile". (ANSA).