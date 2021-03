Vaccini: Sala,non fare promesse che non si possono mantenere

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Sul tema dei vaccini "io penso che bisogna essere molto chiari, è inutile fare promesse che non si possono mantenere". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione in piazza Scala per ricordare le vittime del Covid, commentando la road map del piano vaccinale di Regione Lombardia.

"Tempo addietro avevano parlato di vaccinarci tutti entro giugno, non credo che in questo momento ci sia alcun bisogno di fare polemica però dobbiamo essere chiari con i cittadini", ha aggiunto.

Commentando il fatto che Milano è ancora in zona rossa dopo un anno dallo scoppio dell'epidemia, Sala ha aggiunto che "come previsto, mi pare che i presupposti per ricadere in una situazione di crisi c'erano tutti. Il problema è riuscire a vaccinare la popolazione il più in fretta possibile. Non c'è da sorprendersi che non ne siamo ancora fuori, bisogna lavorare al meglio per riuscire a vaccinare. Come Comune stiamo mettendo a disposizione luoghi e spazi e personale per cercare di sostenere questa campagna". (ANSA).