Vaccini: Lombardia, domani si riprende con dosi AstraZeneca

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Dopo il via libera dell'Ema e la comunicazione dell'Aifa, domani a partire dalle 15, anche in Lombardia potranno riprendere le inoculazioni con il vaccino AstraZeneca. Tutti i soggetti che hanno ricevuto la convocazione per venerdì 19 marzo dopo le 15, sono quindi confermati. Sono invece annullati quelli fissati prima di questo orario, che saranno ricalendarizzati insieme agli oltre 30mila a cui era stato cancellato l'appuntamento per via della sospensione cautelare. Lo fa sapere Regione Lombardia, che precisa che i calendari dei vaccini AstraZeneca da venerdì 19 marzo in poi sono confermati. "Abbiamo fatto delle simulazioni ipotizzando degli overbooking e confidiamo di poter recuperare entro una settimana gli oltre 30.000 appuntamenti rinviati nei tre giorni di sospensione - commenta la vicepresidente e assessore regionale al Welfare -. Sempre a partire da domani saranno inviati gli sms di riprogrammazione degli appuntamenti rinviati che saranno inseriti gradualmente nel calendario".

"Sono soddisfatta per la conclusione positiva - aggiunge Moratti - e siamo pronti a ripartire. Lo facciamo con fiducia e ci auguriamo che questo sia il sentimento di tutti i nostri cittadini. Le rassicurazioni che abbiamo avuto su AstraZeneca sono fondamentali perché la vaccinazione della popolazione lombarda entro l'estate non può prescindere dalla disponibilità di tutti i vaccini". Il primo obiettivo per Regione Lombardia ora è 'riavviare' l'agenda degli appuntamenti per le somministrazioni. (ANSA).