Prenatal porta in Italia negozio di giocattoli Fao Schwarz

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Prénatal, già attivo nella distribuzione di giocattoli coi marchi Toys Center e King Jouet, ha firmato un accordo in esclusiva con la californiana ThreeSixty per aprire in Italia, a Milano, entro il 2021, il primo flagship store Fao Schwarz dell'Europa continentale.

L'accordo prevede lo sviluppo di un piano strategico che, nei prossimi anni, porterà il brand di giocattoli anche in Spagna, Francia, Portogallo, Benelux, aree in cui Prénatal Retail Group ha già una significativa presenza. Il primo store italiano sorgerà nel cuore di Milano e occuperà parte di un palazzo storico in Piazza Cordusio a due passi dal Duomo, dove si affacciano gli edifici che ospitano marchi come Starbucks e Uniqlo: ci saranno 600 metri quadrati su tre piani progettati per riprodurre la magia del famoso negozio newyorkese, oggi al numero 30 di Rockfeller Plaza dopo aver chiuso quello storico di Fifth Avenue. (ANSA).