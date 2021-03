Milano: Sala, su Area C rimarremo fermi così

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Su Area C, la ztl del centro storico di Milano dove si entra pagando un pedaggio, "noi staremo fermi così, sempre disponibili, se cambiassero le condizioni, ad essere molto flessibili". Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, parlando della possibilità o meno di spegnere le telecamere della ztl del centro a margine della commemorazione delle vittime del Covid in piazza Scala.

"La polemica su Area C è strumentale per una forza di opposizione che non riesce a produrre nessuna idea per la città.

Per chi deve lavorare, presupponendo che si vada prima delle 10 e mi pare che sia la normalità, il problema non c'è. Dopo chi viene in centro in questa situazione?", ha concluso. (ANSA).