Gori,non è finita, Bergamo sia simbolo rinascita oggi

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "Avevo sognato che qui ci fossero più persone per la fine della pandemia, non ci siamo ancora. Siamo vicini ma non ci siamo ancora". Lo dice il sindaco di Bergamo Giorgio Gori parlando alla cerimonia per la Giornata nazionale delle vittime del Covid.

"Siamo stati il simbolo della pandemia lo scorso anno, con le immagini dei camion militari, per questo vogliamo essere un simbolo di rinascita oggi", spiega Gori che, rivolgendosi al premier Mario Draghi sottolinea: la sua presenza "ci fa sentire che lo Stato c'è". (ANSA).