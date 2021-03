Ferrovie Nord: nuovo carrello, manutenzione binari a 80 Km/h

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - FerrovieNord (gruppo Ferrovie Nord Milano) ha ricevuto nel terminal intermodale Sacconago (Varese) il nuovo carrello diagnostico per le attività di manutenzione della rete. Lo annuncia il Gruppo spiegando che il veicolo "è stato progettato e costruito in base alle specifiche esigenze di FerrovieNord e rappresenta un mezzo diagnostico innovativo sia in termini di progettazione che di tecnologia".

Il carrello può raggiungere la velocità di 80 km/h in fase di acquisizione dati, è equipaggiato con un sistema tecnologico di bordo per controllo marcia treno (Scmt) che gli permetterà di viaggiare come treno e le apparecchiature per l'acquisizione dei dati diagnostici sfruttano una tecnologia laser, con un apposito software per la visualizzazione dei dati di rilievo in tempo reale da remoto. La macchina è inoltre attrezzata con accelerometri e sistemi di video ispezione nelle due direzioni di marcia.

Controllata al 100% da Fnm, FerrovieNord gestisce in Lombardia 331 chilometri di rete e 124 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla sua rete circolano 800 treni e viaggiano 200mila passeggeri al giorno. (ANSA).