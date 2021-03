Dhl: primo hub dedicato alla logistica dei farmaci biotech

(ANSA) - SETTALA, 18 MAR - E' stato inaugurato a Settala (Milano) il nuovo Dhl Bio Pharma Hub, realizzato all'interno del sito dedicato alle aziende del settore Hospital&Specialty Pharma.

"Un importante investimento - piega in una nota DHL Supply Chain Italy, società del gruppo Deutsche Post DHL - di oltre 3 milioni di euro, in un momento storico difficile ma in cui il settore logistico sta evidenziando il suo ruolo strategico".

All'interno del nuovo polo opera un team specializzato per la gestione di prodotti sensibili e che necessitano di una logistica a temperatura controllata. Con una superficie di 6.000mq il nuovo "magazzino frigorifero" garantisce un'innovativa gestione a 360 gradi del prodotto biotecnologico, dall'ingresso nello stabilimento fino al momento dell'affidamento al trasporto. Il farmaco in ogni suo passaggio viene movimentato in un ambiente a temperatura di range costante 2-8°C prevenendo il rischio di escursioni termiche. L'Hub integra inoltre soluzioni per la gestione di situazioni multitemperatura (fino a -20°C e a -80°C) per vaccini e terapie di frontiera.

"In un momento di grande trasformazione del comparto, caratterizzato da terapie sempre più sensibili e delicate, abbiamo deciso di puntare su un progetto dedicato al Biotech e a tutti i prodotti che hanno bisogno di una cold chain molto specializzata" afferma Antonio Lombardo, presidente e ad di DHL Supply Chain Italy. "Il Biotech e le terapie avanzate rappresentano un approccio completamente nuovo alle cure e richiedono metodi e procedure adeguati anche da un punto di vista logistico".

"Già oggi - ricorda Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec - il 50% dei prodotti in sperimentazione clinica derivano da processi biotecnologici e stime dell'Ocse ci dicono che nel 2030 sarà biotech l'80% dei prodotti farmaceutici. Ecco perché diventa fondamentale affiancare a una medicina di precisione, come quella che utilizza farmaci biotech, una logistica di precisione". (ANSA).