(ANSA) - BRESCIA, 18 MAR - Brescia ha commemorato le sue vittime del Covid all'interno del cimitero monumentale della città. "Abbiamo organizzato la giornata qui perché in questa chiesetta all'interno del cimitero Vantiniano sono state posate tante bare un anno fa" ha detto il sindaco della città Emilio Del Bono.

"Mentre a Bergamo - ha aggiunto - portavano via i corpi nei camion militari, noi abbiamo voluto tenere i nostri cari qui, nella nostra terra". Per Del Bono, "Brescia ha sofferto e soffre ancora. Abbiamo perso centinaia e centinaia di persone che eravamo abituati a vedere in strada, nei circoli, che hanno sostenuto tante nostre famiglie. Quelle persone rimangono come bene immateriale della nostra comunità". (ANSA).