Sndaco Alzano, è bastato niente per travolgerci

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "Nessuno come noi può capire quanto è stato devastante quel momento per le nostre popolazioni. In quell'immagine c'è anche la sconfitta di una società così presuntuosa ed individualista, per cui è bastato un niente per travolgere tutto". Così il Sindaco di Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi, ricordando le immagini dei camion che portavano via le bare da Bergamo, nella Giornata Nazionale per le vittime del Covid.

"Il ricordo di quel periodo - prosegue il sindaco di uno dei comuni del bergamasco più colpiti dalla prima ondata pandemica - è di essere rimasti soli, non avevamo nemmeno le informazioni, non capivamo quello che stava succedendo e ci sembrava surreale che nel 2020 non ci fossero dispositivi di protezione individuali e l'ossigeno per i nostri cittadini. Il ricordo che mi fa venire ancora i brividi, è quello delle tante chiamate da parte dei parenti che chiedevano l'ossigeno per i loro cari e l'ossigeno non c'era".

Questa sera "nel parco centrale della nostra città Parco Montecchio, ovviamente senza pubblico faremo un momento di silenzio per i nostri cari defunti: l'inizio - spiega Bertocchi - sarà segnato da un botto, poi il suono delle campane, poi seguirà una canzone con l'accensione di lumi, dopodiché la lettura delle poesie, poi un attimo di silenzio e alla fine la canzone "Rinascerò, Rinascerai" (scritta da Roby Facchinetti e Stefano D'Orazio e dedicata alla pandemia) e da quel punto tutti campanili suoneranno l'allegrezza per richiamare la necessità di ripartire". (ANSA).