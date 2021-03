Covid, Lombardia: 'Modello Viggiù un successo da replicare'

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Ha avuto successo la sperimentazione di una strategia combinata di misure rafforzate per contenere il rischio pandemico e una vaccinazione massiva della popolazione , portata avanti da Regione Lombardia nel Comune di Viggiù. Nel centro varesino l'intervento, avviato a fine febbraio e conclusosi il 5 marzo, ha visto vaccinate 3mila persone con una adesione del 78% della popolazione e una punta dell'83% fra gli over 65.

Anche se sono necessarie 2-3 settimane dopo la prima dose per lo sviluppo di un'immunità efficace al contagio, i primi dati dimostrano la bontà delle misure prese, come si legge in una nota della Regione. L'incidenza del contagio, calcolata su 100.000 abitanti, è passata dai 664 della settimana tra il 15 e il 21 febbraio, ai 19 di questa settimana. E con la chiusura delle scuole si sono esauriti i casi in età scolare.

"Data la copertura vaccinale raggiunta e la bassa incidenza - commenta la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - è da ritenersi improbabile il verificarsi di una nuova diffusione critica del virus in quell'area. Ciò a conferma dell'efficacia della strategia adottata di contenimento e vaccinazione reattiva".

"I dati ci dicono che si tratta di un modello valido - conclude la vicepresidente e assessore al Welfare - perché analoghi risultati stanno emergendo dai successivi interventi realizzati nella fascia 'arancione rafforzato' nei Comuni tra la provincia di Brescia e di Bergamo". (ANSA).