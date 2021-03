COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Con 63.197 tamponi effettuati, sono 5.641 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in crescita all'8,9%. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+5) e negli altri reparti (+103). I decessi sono 92.

Mario Draghi è intervenuto oggi alla cerimonia per la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid, a Bergamo. "Lo Stato c'è e ci sarà" ha detto il premier. "Questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti. Siamo qui per promettere ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengano adeguatamente assistite e protette".

La città ha accolto il premier esattamente un anno dopo che una colonna di camion dell'esercito uscì dal cimitero cittadino per portare molte bare di vittime del Covid in crematori di altre città e regioni. Draghi ha deposto una corona di fiori al Cimitero monumentale della città, e inaugurato il Bosco della Memoria con la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi.

Ma nel bergamasco, come hanno sottolineato i sindaci di Alzano e Nembro, Camillo Bertocchi e Claudio Cancelli, c'è la consapevolezza che "non è ancora finita". Lo ha ricordato lo stesso sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Un altro sindaco, il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, si è invece espresso oggi sui vaccini. "Io penso - ha detto - che bisogna essere molto chiari, è inutile fare promesse che non si possono mantenere".

Alberto Giovanni Gerli, uno dei 12 membri nominati nel nuovo Comitato tecnico scientifico del governo, ha comunicato la rinuncia all'incarico parlando di "inattese e sorprendenti polemiche".

Sul fronte sportivo, infine, alla positività dei calciatori interisti D'Ambrosio e Handanovic si è aggiunta quella di Vecino e De Vrij: la squadra nerazzurra dovrà rinviare la partita di sabato con il Sassuolo su disposizione dell'Ats di Milano. (ANSA).