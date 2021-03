Ambiente: anche spot diventa 'green' con protocollo Albert

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Anche lo spot diventa green: è stato realizzato secondo linee guida che prevedono una produzione a basso impatto ambientale riducendo al minimo gli sprechi e le emissioni di CO2, il nuovo film Levissima, girato aderendo al Protocollo Albert, autorità a livello internazionale sulla sostenibilità ambientale per la realizzazione di film e spot pubblicitari. In pratica, a ogni team della produzione è stato chiesto di tenere un registro della gestione dei rifiuti, dell'energia utilizzata e di qualsiasi informazione sui fornitori e sul loro background. Questo sia in fase di costruzione sia di preproduzione e realizzazione dello spot. Ognuno ha aiutato a raggiungere questo obiettivo con l'utilizzo, ad esempio, di veicoli a minor impatto ambientale. La produzione ha ridotto al minimo gli sprechi e le emissioni di CO2. Tutti i prodotti di carta sono stati ottenuti da una fonte riciclata ed è stato chiesto di spegnere, appena possibile, le luci e la corrente.

Secondo il protocollo Albert, lo spot si è aggiudicato due stelle su tre e la percentuale di aderenza al protocollo durante la realizzazione dello spot arriva al 76%. L'azienda ha anche deciso di compensare il ridotto impatto ambientale scaturito dalla realizzazione dello spot sostenendo un'iniziativa a favore della comunità e della Valtellina, territorio di origine dell'acqua e dove lo spot, in parte, è stato girato. Un impegno a favore della riqualificazione di un'area attualmente degradata, promossa dal Comune di Valdisotto. Area su cui sarà avviata la produzione biologica di ortaggi ed essenze locali e dove saranno insegnate tecniche di coltivazione, con attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi nella comunità.

La campagna pubblicitaria sarà in tv da domenica 21 marzo per tutta la stagione sulle principali reti nazionali e satellitari.

