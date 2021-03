Al via online laboratori del primo Repair Cafè di Milano

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Partono oggi i laboratori online dedicati all'autoproduzione e alla riparazione all'insegna delle Tre R: Riuso, Riduco, Riciclo organizzato da Lab Barona, il primo Repair Cafè di Milano, realizzato dalla Cooperativa La Cordata grazie al Crowdfunding Civico del Comune di Milano.

Si inizia con il laboratorio di recupero Pallet con il falegname Edoardo Rassati, che illustrerà le tecniche e le modalità per riconoscere la tipologia di legno e come poterlo trattare, come smontare il pallet e riutilizzarlo in maniera creativa e costruire in autonomia arredi e complementi da interno ed esterno. Si continua con il workshop dedicato all'autoproduzione di prodotti per la cura della persona con i volontari del Movimento della Decrescita Felice Milano, che insegneranno a preparare in casa prodotti naturali per la cosmesi e la pulizia. E poi laboratori di riciclo creativo per creare un sottopentola con i tappi di sughero e delle borse recuperando la tela degli ombrelli rotti, fare degli stencil con materiali di recupero per decorare una parete o un vecchio mobile e aggiustare i giochi rotti. (ANSA).